台湾メディアの聯合新聞網は6日、「訪日旅行では文化体験に加えておいしい食べ物を味わうことが欠かせない」と前置きした上で、日本の食べ物に関する話題で台湾のネットユーザーが盛り上がったことを伝えた。記事によると、ネットユーザーが台湾のネット掲示板PTTに「日本では何でもおいしいが、ごくわずかながらやはり食べたくない食べ物がある」という内容を書き込んだ。その中で餃子などを例に挙げて他に何があるか尋ねたところ