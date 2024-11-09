【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■福島DASH村、24年目の米作りがついに完結！ 11月10日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、福島DASH村、24年目の米作りがついに完結。待ちに待った稲刈りに、TOKIO、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が集結する。新米のお供になるサプライズ料理も準備して、いざ大収穫祭。はたして今年の新米の出来やいかに!? ■DASH村、スパイシー無農薬農薬づくり＆24