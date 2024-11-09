パナソニックは、デジタル・コードレス電話機「VE-GE19DL」を2024年11月21日に発売する。依然として増加傾向にあるとされる固定電話への"振り込め詐欺"や迷惑電話への各種対策機能を実装。電話をかけ直す際にも液晶表示や音声で注意喚起を行う機能を新搭載した。未登録の着信には赤色点滅電話をかける際、受話器を取ったタイミングで液晶画面に「詐欺注意」と表示して注意を喚起するほか、未登録の番号に着信履歴から発信しようと