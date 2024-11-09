Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 靴の嫌なニオイは頑張った証とはいえ……。 営業などの外回りや運動後の靴は汗と高温で雑菌天国。レベルは人それぞれとはいえ、靴を脱ぐ機会があるならニオイケアしておくに越したことはありません！ そこで今回は、靴消臭アイテムの中からそのまま投入できるタイプの脱臭機「FIEEMO」を試してみ