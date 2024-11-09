日本中央競馬会（JRA）は9日、調教師記章を偽造して使用したとして、上村洋行調教師に対し、過怠金50万円を科したと発表した。記章の紛失防止を理由に偽造品を作って着用。立ち入り禁止区域への侵入目的などの悪意性は認められなかったが、業務上の注意義務を著しく欠くとして処分した。