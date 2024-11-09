令和の怪物と呼ばれた千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手（23）のメジャーリーグ挑戦が正式に決まりました。ロッテは9日、佐々木投手がポスティングシステムを利用してメジャーに移籍するための手続きを開始すると発表しました。佐々木投手は、「入団してからこれまで継続的に将来的なMLB挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません」とコメント。さらにメ