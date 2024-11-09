准看護師を養成する熊本県人吉市の人吉球磨准看護学院で基礎学習を終え、病院での実習を始める学生への戴帽式が開かれました。 式では1年生21人にナースキャップが贈られ、全員でナイチンゲールの教えを基にした誓いの言葉を唱和しました。 学生は12月から病院での実習を始めます。