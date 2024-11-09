三笠宮妃百合子さまの容体悪化を受け、イギリスから急きょ帰国した孫の彬子さまや、高円宮妃久子さまなどご家族が百合子さまを見舞われました。三笠宮家の彬子さまはロンドンからの直行便で9日朝、羽田空港に到着し、出迎えた関係者に会釈をして足早に空港を後にされました。2024年3月から東京・中央区の聖路加国際病院に入院している101歳の百合子さまは最高齢の皇族で、宮内庁によりますと、心臓や腎臓など全身の機能が低下し、