公明党の代表に就任した斉藤鉄夫国土交通大臣は9日午後、石破総理大臣と会談しました。公明党斉藤鉄夫新代表「（石破総理とは）32年来の友人ですが、これからは与党の党首同士ということで、自公連携のまさに象徴として頑張っていきたい」公明党は代表を務めていた石井啓一氏が衆議院選挙で落選したため、9日、斉藤鉄夫氏を新たに代表に選出しました。斉藤代表は午後、石破総理との会談で政治改革などが盛り込まれた政策合