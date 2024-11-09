熊本県美里町にある「日本一の石段」3333段を上る「アタック・ザ・日本一」が開かれました。 今回は町の合併20周年を記念して新設された、頂上までのタイムを競う「ランアップコース」に28人、従来の「ウォークアップコース」には、5歳から70代までの約200人が参加しました。