9日早朝、熊本市電が赤信号で交差点に侵入するインシデントが発生しました。 熊本市交通局によりますと、きょう(9日)午前6時20分ごろ、健軍町（けんぐんまち）方面行きの車両が信号待ちのために 九品寺（くほんじ）交差点で停車した後、赤信号にもかかわらず発車し、交差点内に進入しました。 車との接触はなく、50代の男性運転士と乗客1人にけがはありませんでした。運転していた50代の男性運転士は交通局の聞き取りに対し、「