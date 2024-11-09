【桐蔭学園−法政二】後半、ＤＦのスキを突いてトライを決めた桐蔭学園の西本＝秋葉台公園球技場第１０４回全国高校ラグビー大会県予選は９日、秋葉台公園球技場で準決勝２試合が行われ、１７日の決勝（ニッパツ三ツ沢球技場）は６大会連続で桐蔭学園―東海大相模の顔合わせとなった。桐蔭はＷＴＢ石崎悠生（３年）の３トライなどで前半を５０―０で折り返す。後半も７トライで圧倒し、９７―０で法政二に完勝した。東海は、