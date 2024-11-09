【モデルプレス＝2024/11/09】俳優の山田孝之が、9日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演。自身の「ヒゲ」についての秘密を明かした。【写真】山田孝之、殴り続けて濃くしたヒゲ姿◆山田孝之「ヒゲ」の秘密告白この日は同番組の企画「買い物の達人」でロケに赴いた山田。進行役から山田の「秘密」として「実はヒゲが濃いのは努力の賜物」と話をふられると、「キャー言われちゃった！」とジョークで返答