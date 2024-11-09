10月27日（日）、神戸で開催された「ラジオ関西まつり」。同イベントでは、同局の番組「Clip」の各曜日パーソナリティーが集まる公開生放送が行われた。公開生放送に参加した、タレントでドラァグクイーンのサマンサ・アナンサは後日、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組で当日の様子について振り返った。ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサ「Clip」金曜日を担当しているサマンサは、ほかの曜日のパーソナリティーと