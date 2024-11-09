結婚とは相手の家族とも関わらざるをえないもの。しかし、価値観が違い過ぎると付き合いが苦痛になることもしばしば……。今回は、私が体験した「義理の親にされたサイアクな言動」をご紹介します。 実の親を見下してくる義両親 取り付く島もない父の態度に、すごすご帰って行った義両親と夫。その後、弁護士さんを挟みなんとか離婚することができました。人を見下すことがどれほど失礼なことなのか、義両親から学ばせて