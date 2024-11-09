《ハギャレンメンバー増えた〜#朝ドラおむすび》11月5日、Xを更新し、こう綴っていたのはNHK連続テレビ小説『おむすび』のヒロイン・橋本環奈（25）。投稿には新キャストである田中美久（23）、金子みゆ（21）、奥心（20）などとのオフショットが添付されていた。朝ドラの撮影に励んでいる橋本だが、10月30日配信の『文春オンライン』で“スキャンダル”が報じられた。「以前から交際している俳優の中川大志さん（26）とのツーショ