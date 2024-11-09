ウィリアム皇太子（42）は南アフリカ共和国を訪問中、ヒゲを生やし始めた理由について当時の裏話を明かした。皇太子は今年8月にヒゲを生やした姿を初披露したが、最初は娘シャーロット王女（9）に大泣きされてしまったという。皇太子は記者からヒゲを生やした顔が「リラックスして見える」と言われると、「それは興味深い」と応じた。【この記事の他の写真を見る】ウィリアム皇太子は8月11日（以下、日付はすべて現地時間）、ケン