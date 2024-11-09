岡山市総合文化体育館（岡山・南区浦安南町）で９日、「BEST HOME CUP KSBウィメンズバレーボール大会」が開かれました。 40回目を迎えた今年は、32チーム・約400人が出場し、実力に応じて３つのクラスに分かれてトーナメント戦を行いました。選手は得点が決まるとハイタッチをして喜び合っていました。 この大会はバレーボールを楽しむことを通じて生涯スポーツの発展につな