10日(日)は、九州は昼頃から雨や雷雨で、激しい雨の降る所もあるでしょう。四国から東海も夕方以降は所々で雨が降りそうです。関東も午後は次第に雨に。東京都心の最高気温は14℃と初冬の寒さになりそうです。記録的な大雨となった奄美や沖縄は局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。土砂災害に厳重警戒。奄美や沖縄非常に激しい雨の恐れ記録的な大雨となった奄美や沖縄は10日(日)も暖かく湿った空気の影響で、大気の非常に不安