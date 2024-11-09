国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が9日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。前広島県安芸高田市長で、７月の東京都知事選に出馬した石丸伸二氏（42）のポストに返信する形で、同党の新人議員に対する取材対応に理解を求めた。 【写真】父・由紀夫氏の「失敗」について言及する紀一郎氏 国民民主党は７日、国会内で、衆院選（10月27日投開票）で初当選した新人議員の研修会を開いた。一部メディアが、研修会に出席して