９日午前５時10分ごろ、高松市御厩町の国道11号で原付きバイクが街路樹に衝突しました。この事故で、バイクを運転していた高松市屋島西町の女性（38）が約２時間後に出血性ショックで死亡しました。女性は出勤途中だったとみられ、警察が事故の詳しい原因を調べています。