メジャーリーグや福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した松坂大輔さんが講師を務める野球教室が9日福岡市で開かれました。9日午後、福岡市東区で開かれた野球教室に登場したのは、元プロ野球選手の松坂大輔さん(44)です。福岡市内の少年野球チームに所属する23人の小学生が参加し、松坂さんから思いやりを持って投げることの大切さを教わっていました。■参加した小学生「体がすごく大きかった。キャッチ