元モーニング娘。の森戸知沙希が９日、都内で行われた写真集「Ｃｏ１０ｒＭｏｍｅｎｔ」の発売記念イベントに出席した。今年でデビュー１０周年。「（今までの）１０年をぎゅっとつめたような一冊になった。少しは大人になった姿が詰まった一冊になったな」と発売を喜んだ。６冊目の写真集はタイで撮影。「見ている人も一緒に旅行している気分になってくれたら」との思いを込めたという。ロケ地での思い出を問われると「タ