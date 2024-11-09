BTS（防弾少年団）のジンが、ソロアルバムの音源の一部を公開した。ジンは本日（9日）、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、1stソロアルバム「Happy」のハイライトメドレーを公開した。今回の映像では、アルバム全曲の一部を聞くことができ、グローバルファンの熱い反応を得ている。最初に収められたのは、タイトル曲「Running Wild」だった。「Running Wild」はニューウェーブ（New Wave）サウンドが印象的なブリティッシュ