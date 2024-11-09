公明党はきょう、臨時の党大会を開き、新しい代表に斉藤国土交通大臣が就任しました。衆院選に惨敗し、危機に瀕するなか、党再建に向けた打開策は見いだせるのでしょうか。政治部・島本記者の報告です。公明党斉藤鉄夫 新代表「次は勝つ、必ず勝つと決め、どんな困難な状況も乗り越えて、断じて勝利しようではありませんか」公明党の代表は、9月末に山口那津男氏（72）から石井啓一氏（66）に代わったばかりで、わずか1か月