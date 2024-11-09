中国の消費者物価指数が9か月連続でプラスとなりました。一方で、節約志向の高まりを背景に自動車などの値下がりが続いていて、デフレへの懸念がくすぶり続けています。中国国家統計局の発表によりますと、10月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べてプラス0.3％となりました。プラスとなるのは9か月連続で、消費量の多い豚肉や野菜など食品の値上がりが主な要因です。一方、自動車やスマートフォン、家電は引き続き値下がりが続