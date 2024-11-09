全国高校サッカー選手権の長野県大会は9日に決勝が行われ、PK戦の末、上田西が7年ぶりの優勝を果たしました。松本市のサンプロアルウィンで行われた決勝戦は7年ぶり3回目の全国を目指す上田西と3年ぶり2回目の優勝を狙う市立長野が対戦しました。パスワークで相手ゴールに迫りたい紫のユニフォーム、市立長野に対し、球際の強さを武器に戦う上田西が前半12分と29分に松本翔琉のゴールで2点をリ&#125