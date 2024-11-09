YBCなどが主催する読書感想文コンクール「本の森たんけん」の表彰式が9日、山形市で行われました。ことしで57回目を数える「YBC読書感想文本の森たんけん」には、県内の小学生や中学生、高校生から去年より16点多い607点の応募がありました。審査の結果、「特選」は19人、「入選」が26人選ばれ、「学校賞」には9校が輝きました。表彰式には、「特選」に選ばれた児童・生徒が出席し、山形教育用品の日高伸哉社長から賞状と盾