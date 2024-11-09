沖縄県の東村では記録的な大雨の影響で、川沿いにあった民宿の建物の一部が崩落しました。木下富夫さん「全部落ちている。びっくり、怖い」また、大宜味村では浄水場が床上浸水したため、村内全域で断水が発生。復旧のめどはまだたっていません。金城和夫さん（89）「洗い物もできない」記者「こちら普段は多くの市民が利用する生活道路となっていますが、斜面に沿うように至る所で陥没が起きていて、完全に遮断されてしまっていま