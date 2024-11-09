鹿児島県の与論町ではきょう、大雨特別警報が一時、発表されました。年間降水量の3分の1が1日半で降る記録的な大雨となり、被害が広がっています。現場から中継です。私は、鹿児島県の最南端、与論町にいます。この地域は住宅や商店が立ち並ぶ地域で、記録的な大雨で一時、一帯が泥水で覆われました。こちらの商店では90センチほどが水に浸かり、現在も高校生などが一緒になってこの時間も片付けが続けられています。雑貨などの品