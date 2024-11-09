紅葉の名所・永観堂禅林寺（京都市左京区）で、夜の特別拝観（１１日〜１２月１日）に向けたライトアップの試験点灯が行われた。境内や周辺には、イロハモミジやヤマモミジなど約３０００本が植えられている。６日の試験点灯では、日没後に約７００基のライトがともされると、赤や黄に色づき始めたモミジが暗闇に浮かび上がり、放生池の水面（みなも）に映えた。今年は昨年よりもライトを１５０基ほど減らしたといい、奥垣内