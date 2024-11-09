あすの天気です。九州は午前中から、そのほかの西日本や東日本は午後から次第に雨の降る所がありそうです。北日本は晴れますが、夜は北海道でも天気が崩れるでしょう。気温です。朝の冷え込みは、きょうより少し和らぎそうです。最高気温は、日差しが乏しい西日本から東日本できょうより低い見込みです。東京の最高気温は15℃と、この時期としては低く、日中も寒さを感じられそうです。週間予報です。月曜日は朝のうち、雨が強まる