聖路加国際病院を出られる高円宮妃久子さま＝9日午後、東京都中央区三笠宮妃百合子さま（101）の容体が悪化したことを案じ、孫で故寛仁親王の長女彬子さまが9日、訪問先の英国から急きょ帰国された。羽田空港に到着後、入院している聖路加国際病院（東京都中央区）に直行し、百合子さまをお見舞いした。高円宮妃久子さまや親族らも病院を訪れた。天皇、皇后両陛下も心配しているという。百合子さまは脳梗塞と誤嚥性肺炎で3月か