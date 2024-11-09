スケートボード女子予選3位の吉沢恋＝横浜赤レンガ倉庫イベント広場横浜アーバンスポーツフェスティバル第1日は9日、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で行われ、スケートボード予選の女子はパリ五輪のストリートで金メダルの吉沢恋（ACTSBSTORE）が3位で10日の決勝に進んだ。会場ではトークショーも行い「応援してくれる人にかっこいい姿を見せたい。みんなで楽しく滑れたらいい。（決勝で）表彰台に上がりたい」と話した。