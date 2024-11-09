野球教室で子どもたちと談笑する松坂大輔さん＝9日、福岡市日米球界で活躍した松坂大輔さんが9日、野球教室を行った福岡市で取材に応じ、引退を表明した同学年のソフトバンクの和田毅投手について「全く予想していなかったので、実感が湧かなかった。『松坂世代』最後のとりでとして、この年齢まで続けてくれてありがとうと伝えた」としみじみ語った。和田と投げ合った試合では「毅のおかげで、いい投球ができた」といつも声を