天皇皇后両陛下が「全国豊かな海づくり大会」の式典などに出席するため大分県を訪問し、マコガレイの稚魚を育てる施設を視察されました。両陛下は正午ごろ、大分空港に到着し、関係者の出迎えを受けられました。その後、空港前に集まった市民に手を振って車に乗り込み、マコガレイの稚魚を育てている国東市の大分県種苗生産施設を訪問されました。この施設では、成長を促進するため稚魚に緑色のLEDライトを当てていて、両陛下は説