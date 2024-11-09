女優の本田望結（20）が9日、都内で行われた主演映画「カーリングの神様」（本木克英監督）の公開記念舞台挨拶に登壇。元スピードスケート選手で日本カーリング協会の理事を務める岡崎朋美さんから「オリンピックの切符を勝ち取って」と激励された。この記事の写真を見る舞台挨拶の終盤、岡崎さんが花束をもって登場。キャストを代表して本田に手渡した。岡崎さんは、「みなさんの演技を見て感動しました。アスリートの目をお持ち