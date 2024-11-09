全国高校サッカー選手権富山県大会の決勝がきょう富山市で行われ、龍谷富山高校が初優勝を飾りました。富山県総合運動公園陸上競技場で行われた決勝戦は、9大会ぶりの決勝進出となる富山東高校と、創部以来初の決勝進出となる龍谷富山高校が対戦しました。試合は前半13分、紫のユニフォームの龍谷富山、コーナーキックから5番・村西が先制ゴールを決めます。さらに、前半27分、今度はフリーキ