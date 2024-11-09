全国高校サッカー選手権県大会の決勝が、11月9日行われ、徳島市立が徳島商業を下し、3年連続21回目の優勝に輝きました。決勝戦はオレンジのユニフォーム徳島商業と、水色のユニフォーム徳島市立の伝統の一戦となりました。大会2連覇中の徳島市立は前半17分、原水がクロスに左足を合わせ、先制します。後半も開始早々、徳島市立が猛攻をしかけます。徳島商業もなんとかしのいでいましたが、後半5分、徳島市立の原