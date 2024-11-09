元モーニング娘。森戸知沙希（24）が9日、都内で、写真集「Co10r Moment」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。22年6月、海外留学を理由にグループを卒業。昨年11月、留学を終え帰国し、活動を再開。6冊目となる写真集は、カントリーガール結成から10周年を迎えるメモリアル写真集となる。同写真集を「ホントにデビューしてからの10年をギュッと詰めたような、内容盛りだくさんな作品」とした。撮影はタイで行った。「初