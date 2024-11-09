全17本のトンネルが計画されています。新函館北斗〜新八雲（仮）間貫通した磐石トンネル（画像：鉄道・運輸機構）。鉄道・運輸機構（JRTT）は2024年11月5日（火）、建設を進める北海道新幹線の磐石トンネルが貫通したと発表しました。これにより全17本が計画されているトンネルのうち、半数を超える9本で掘削が完了したといいます。磐石トンネルの全長は6710m。八雲町に位置し、トンネル北側の坑口は、新青森駅起点で約189km地