新潟市８区の魅力を発信しようと、それぞれの地域の特産などを集めたイベントが開かれました。おけさ柿に、こだわりが詰まった加工品・・地域の食が集まりました。新潟市中央区の万代シテイで開かれたのは市内８区の特産などを集めた「ハチク・キッチン」です。新潟市では地域資源を活用した新規事業の創出を進めていて、今回のイベントは８区の魅力を広く発信しようと企画しました。会場では特産を使ったグルメが販売されたほか、