テレビ新潟が制作した「ドキュメント新潟 ２０年後の花」が「地方の時代」映像祭で入賞しました。「ドキュメント新潟 ２０年後の花」は中越地震で家族を亡くした女性の２０年と、被災地の歩みを追い続けた番組です。「過疎地の復興」をどうするか。能登半島地震の被災地の課題を探っています。９日に行われた「地方の時代」映像祭。放送局部門では全国１４４作品の応募から「ドキュメント新潟 ２０年後の花」が選奨に選ばれました