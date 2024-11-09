今なおアルゼンチン代表の大黒柱として君臨するメッシ。(C)Getty Images“対世界王者”に向けた興味深い対策だ。現地時間11月14日に行われる北中米ワールドカップ南米予選でアルゼンチン代表を本拠地で迎え撃つパラグアイ代表は、相手エースであるリオネル・メッシに関連したグッズを着用したファンの入場を認めないという異例の決定を下した。【画像】「衝撃的だ」と悲痛な声…異様に腫れ上がったメッシの右足をチェックパラ