明治安田Ｊ１リーグは９日、各地で第３６節の８試合が行われ、３位の町田はＦ東京を３―０で破った。６試合ぶりの勝利で勝ち点６３。Ｇ大阪は磐田に４―３で競り勝って４位、鹿島は名古屋と無得点で引き分けて５位。１９位の札幌は湘南と引き分け、Ｊ１残留へ後がなくなった。Ｃ大阪は福岡に、横浜Ｍは鳥栖にそれぞれ勝った。柏―新潟、京都―川崎はドロー。残り２試合は１０日に行われ、前節首位の神戸は東京Ｖと、同２位の