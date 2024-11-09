【男子ゴルフ・三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ】第３日（９日、静岡・太平洋Ｃ御殿場、７２６２ヤード＝パー７０、賞金総額２億円、優勝４０００万円）ツアー通算７勝の金谷拓実が６９とスコアをまとめ、通算９アンダーで単独トップを守った。１打差の２位は、前日の１１位から五つ伸ばしてツアー２０勝目を狙う石川遼と未勝利の佐藤大平。さらに１打差の４位に前年優勝の今平周吾、河本力、木下稜介ら５人が並んだ。