◆第４９回社会人野球日本選手権▽決勝トヨタ自動車３―０ホンダ（９日・京セラＤ）決勝が行われ、トヨタ自動車（愛知）がホンダ（東京）を破り、２年ぶり７度目の優勝を果たした。初回１死一、二塁で４番の逢沢崚介中堅手が、先制３ランをライトスタンドへ叩き込んだ。以降は、ホンダ投手陣を打ちあぐねたが、２年目の増居翔太投手と福井章吾捕手の慶大ＯＢバッテリーが躍動。７安打浴びながらも無失点と、準々決勝・西部ガ