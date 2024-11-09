ロッテの松本尚樹球団本部長が９日、ＺＯＺＯで取材に応じ、ポスティングシステムによるメジャー挑戦容認が発表された佐々木朗希投手について「本当、戦力的には痛いですけど、本当に本人の強い思いというかね、それを僕自身５年間、聞いてきましたんでね。最終的にはその思いを持って判断しました。もう本当に５年間の話の内容、全てを考えて判断したって感じですね。細かいこと言うといっぱいあるんですけど、それはもう言い出