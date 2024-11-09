■全国の10日（日）の天気移動性高気圧は、日本の東に中心を移すでしょう。天気は西からゆっくり下り坂に向かいそうです。記録的な大雨となった沖縄や奄美は、10日も断続的に雨が降り、局地的に非常に激しく降る所があるでしょう。地盤が緩んでいますので、少しの雨でも新たな災害が発生するおそれがあり、引き続き、厳重な警戒が必要です。九州から関東も雲が広がり、九州は昼前から、四国から関東も、夜は雨の降る所が多くなりそ