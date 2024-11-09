町田―FC東京後半、チーム3点目のゴールを決め、祝福される町田・相馬（下中央）＝国立競技場明治安田J1第36節第1日（9日・国立競技場ほか＝8試合）3位の町田は白崎らのゴールでFC東京に3―0で快勝し、6試合ぶりの白星を挙げた。勝ち点63で首位の神戸とは4差。10日に神戸が東京Vに勝つと初優勝の可能性は消える。19位の札幌は湘南と1―1で引き分け、勝ち点34でJ1残留の可能性を残した。湘南の連勝は4でストップ。18位の磐田